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Trabzon’dan 131 ülkeye 27 farklı sektörde 1 milyar 184 milyon dolar tutarında ihracat

İHA

Trabzon’dan 131 ülkeye 27 farklı sektörde 1 milyar 184 milyon dolar tutarında ihracat

Trabzon’dan 2021 yılında yapılan ihracat yüzde 11 oranındaki artışla 1 milyar 183 milyon 889 bin 624 dolar olarak gerçekleşirken, Trabzon ülke genelinde 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan şehirler arasındaki yerini korudu.
Doğu Karadeniz Bölgesi illeri içinde ihracatta birinci sırada yer alan Trabzon bölge ihracatının yüzde 53’ünü tek başına gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerde 781 milyon 938 bin 644 dolar ile fındık birinci sırada yer alırken, 204 milyon 185 bin 591 dolar ile yaş meyve sebze ikinci, 47 milyon 946 bin 589 dolar ile su ürünleri üçüncü, 46 milyon 272 bin 211 dolar ile otomotiv endüstrisi yedek parçası dördüncü ve 26 milyon 716 bin 262 dolar ile savunma sanayi beşinci olarak sıralandı.
2021 yılında Trabzon’dan 131 değişik ülkeye ihracat yapılırken, yüzde 59 artış ve 288 milyon 473 bin 80 dolar ihracatla İtalya, yüzde 8 artış ve 197 milyon 832 bin 280 dolar ihracatla Rusya Federasyonu, yüzde 16 artış ve 145 milyon 968 bin 610 dolar ihracatla Almanya oldu.
Trabzon’dan yapılan ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılında Trabzon ihracatının yüzde 11 artışla 1 milyar 183 milyon 889 bin 624 dolar olarak gerçekleşmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi. Kalyoncu, ihracatın 2022 yılında daha büyük bir ivmeyle artış kaydedeceğinden ümitli olduklarını belirtti.
Trabzon’dan Avrupa Birliği ülkelerine ağırlıklı olarak fındık ihraç edilirken, ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonu’na yaş meyve sebze ve balık ihraç edildiği belirten Kalyoncu, Trabzon’dan toplamda 27 sektörde 131 ülkeye yapılan ihracatın bölge ihracatçılarının büyük bir başarısı olduğunun altını çizdi. Kalyoncu, yapılan ihracatta tarım ürünlerinin ağırlıkta olmasına rağmen, son yıllarda sanayi ürünleri ihracatının da her geçen ay önemli hacme ulaşarak artış trendini sürdürdüğünü ifade etti.
Trabzon’dan yapılan ihracatın sürdürülebilir bir boyuta taşınması açısından sanayinin geliştirilmesinin büyük önem ihtiva ettiğini belirten Kalyoncu, “Yatırım teşvik mevzuatında avantajlı kategoride olmaması nedeniyle sanayi yatırımları arzu edilen seviyede gelişemedi. Bunun için bölgeye hitap edecek ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimi planlanıyor. Endüstri Bölgesi Trabzon Yatırım Adası yatırımına bir an önce başlanılması, kadın istihdamına önemli katkı sağlayacak. Tekstil kentin kurulabilmesi için yatırım teşvik mevzuatında gerekli düzenlemelerin yapılması, su ürünleri organize sanayi bölgesinin kurulması, Trabzon Havalimanından direkt uluslararası yük ve kargo taşımacılığının başlatılması ve gerekli altyapının tesis edilmesi, lojistikle ilgili sorunların çözülebilmesi için Trabzon Limanı’ndan uluslararası konteyner taşımacılığında firma sayısının artırılarak konteyner firmalarından kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması gibi ihracatın kalbine dokunacak yatırımların bir an önce yapılması elzemdir. 2022 yılında hedef gösterilen 250 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılabilmesi için piyasalardaki güven ortamının ivedilikle tesis edilerek belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. İhracatçı için önünü görebileceği öngörülebilir kur politikasının uygulanması, ülke risk priminin uluslararası yatırımları çekecek seviyelere düşürülmesi ve ihracatçının finansman imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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