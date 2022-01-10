Başkan Zorluoğlundan TGC'ye ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyetini (TGC) ziyaret etti.

Başkan Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, TGC Başkanı Ersen Küçük ve gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Trabzon'un yerel medya ve gazetecilik anlamında Türkiye'de öncü bir şehir olduğunu belirten Zorluoğlu, "Burada ramazan ve kurban bayramında bir araya geldiğimiz gibi bir bayram havası var. Bugün de tabi gazetecilerin bayramı sayılır, o bakımdan bu güzel gününüzü tebrik ediyorum. Allah nice güzel seneler nasip eylesin. Memleketimiz ve ülkemiz için inşallah güzel, hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Sizleri yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Zorluoğlu, Trabzon'un çok köklü bir geçmişe sahip olduğuna vurgulayarak "Hem Gazeteciler Cemiyetinin hem yerel gazetecilerin ve şimdi bunlara internet haber sayfaları ve diğer yeni medya kanalları ilave oldu. Bunlarda da Trabzon'un öncü olduğunu ve Türkiye'de gazeteler ile diğer medya araçları bakımından hakikaten en çok takip edilen medya kuruluşlarının olduğu bir il burası. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yerel medyanın gücü aynı zamanda o şehrin de gücü haline geliyor. Biz doğrusu şu ana kadar bundan faydalandık. Bizim burada yerel medyada çıkan haberler Ankara'da da takip ediliyor ve burada sizlerin dile getirdiği hususlar, eksiklikler veya güzellikler Ankara'da da bir anda hemen yankısını buluyor" diye konuştu.



Pasta kestiler

TGC Başkanı Küçük ise 1961 yılından beri Gazeteciler Günü'nün kutlandığını anımsatarak, gazetecilik mesleğinin çalışma şartları hakkında bilgi verdi.

Başkan Küçük, Covid19 döneminde de gazetecilerin, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma, halkın haber alma hakkını korumak için mesleki sorumluluk bilinciyle fedakarca görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü kuvvet olan basının, geleceğin güçlü Türkiye’si için mutlaka desteklenmesi ve sektörde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi gerektiğini belirten Küçük, "Bizler de bölgenin güçlü bir yerel medya ağına sahip olan Trabzon'da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti olarak, temsil ettiğimiz meslektaşlarımızın sorunlarını her platformda dile getirerek çözüm arıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Zorluoğlu, Küçük ve gazeteciler tarafından pasta kesildi.

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