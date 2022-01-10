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Mezar taşı hırsızlığı kamerada

DHA

Mezar taşı hırsızlığı kamerada


Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde kabristanlıktaki mezar taşlarını çalan I.B. (52), jandarma tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Helvacı Mahallesi´ndeki kabristanlıkta, mermer mezar taşlarının farklı zamanlarda yerinden sökülerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada şüphelinin mermer işçici I.B. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince hırsızlık için kullandığı araçla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin, topraktan eliyle söktüğü mezar taşını kucağında taşıyarak, yol kenarındaki otomobilin bagajına koyduğu görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-01-10 15:45:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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