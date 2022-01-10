Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz´ı KAP´a bildirdi

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Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. İfadeleri yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2022-01-10 16:30:38



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