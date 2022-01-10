Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaştı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile 202122 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre bordomavili kulüp oyuncuya 202122 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 Bin Euro garanti ücret ödenecek.

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