Trabzonspor´da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00´da yapılan antrenmanda bordo-mavililer, dinamik ısınma, 5´e 2 ve rondo çalışması yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan idmanda Trabzonspor´un Union Berlin´den sezon sonuna kadar kiraladığı Tymoteusz Puchacz da yeni takım arkadaşlarıyla ilk çalışmasını yaptı.

Bordo-mavililer, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2022-01-10 21:33:42



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