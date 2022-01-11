Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel: “Unutkanlık yaşlılık değil bir hastalık belirtisidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel: “Unutkanlık yaşlılık değil bir hastalık belirtisidir”

İHA

Unutkanlığın bilinenin aksine yaşlılık değil bir hastalık belirtisi olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel: “Unutkanlık yaşlılık değil bir hastalık belirtisidir”

Unutkanlığın bilinenin aksine yaşlılık değil bir hastalık belirtisi olduğu belirtildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakülltesi Psikiyatri Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel, dünyada insan ömrünün her geçen gün uzadığını, bunun sonucu olarak 65 ve üzeri dünya nüfusunun 2050 yılında 2 milyar olmasının beklendiğini hatırlattı. Türkiye’de de benzer durumun yaşandığını ve nüfusun giderek artmakta ve 65 yaş üstü nüfus oranının da gün geçtikçe yükseldiğini belirten Karagüzel, KTÜ Farabi Hastanesi’nde de yaşlı hastaların ruhsal sorunlarının ele alındığı özel bir birim olan Geriatrik Psikiyatri Polikliniği’nin hizmet verdiğini söyledi.

“Unutkanlık, Alzheimer belirtisi olabilir”
Yaşlılıkta hastalıklara bağlı ortaya çıkan belirtilerin ve şikayetlerin normal sayılıp yaşlılığa bağlanarak üzerinde durulmamasının önemli bir sorun olarak karşılarına çıktığını ifade eden Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel “Bu durum hastalık tanılarının atlanmasına neden olabilmektedir. Alzheimer hastalığı yani unutkanlık, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan hafıza sorunlarına neden olan bir hastalıktır. Sinsi başladığı ve yavaş ilerlediği için hasta ve yakınları tarafından çok sıklıkla gözden kaçabilen ya da yaşlılığın sonucu olarak görülebilen bir hastalıktır. Unutkanlık, ruhsal hastalıklarda sık olarak ortaya çıkan bir şikayettir. Örneğin; kaygılı bireylerde ya da depresyonda, dikkat sorunları sonucu unutkanlık gelişebilmektedir. Şizofreni hastalarında genel olarak zihinsel işlevlerin bozulması nedeniyle unutkanlık olabilmektedir. Unutkanlığın ciddi değerlendirilmesi ve ayırt edilebilmesi, erken tanı konabilmesi açısından önemlidir. Tanı, genel olarak hastadan ve yakınından alınan öykü ve tarama testleri ile Psikiyatri Kliniği'nde gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle erken evrelerde, diğer ruhsal hastalıklardan ayırt edilebilmesi önemlidir. Yaşlılardaki psikiyatrik değerlendirme ayrıntılı öykü ve muayeneyi içerir. Hastaların bir kısmı unutkanlıktan şikâyet ederken bir kısmı da hastalık ilerledikçe hafıza ile ilgili şikâyette bulunmaz. Diğer bir sorun ise yaşlılarda ortaya çıkan unutkanlığın normal sayılıp yani yaşlılık belirtisi olarak görülerek gözden kaçırılması ya da üzerinde durulmamasıdır. Böyle durumlarda hasta genellikle ileri evrede unutkanlık dışında birçok ruhsal belirti ile gelmektedir. Bu durum tedaviyi güçleştirmektedir” dedi.
Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel, unutkanlık hastalığının, ileri yaş depresyonu ile karışabilmesi, seyri sırasında birçok psikiyatrik belirtilerin ortaya çıkması ve tedaviye ihtiyaç duyması nedeniyle unutkanlık şikâyeti olan kişilerin, Psikiyatri Uzmanı tarafından Geriatrik Psikiyatri birimlerinde takip edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

“Pandemi dönemi, yaşlılarda önemli psikiyatrik sorunları tetikledi”
Covid19 salgınının etkileri ve salgından korunma ile ilgili birçok uyarının yaşlılar üzerinden yapıldığına dikkat çeken Karagüzel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Covid19 salgını ile birlikte 65 yaş üstü hastalara yönelik ‘tehlikeli grup’ vurgusu ile sıkça uyarılarda bulunulması, onların toplumun zayıf halkası şeklinde nitelendirilmesi, yaşlı ayrımcılığına zemin hazırlamıştır. Salgın nedeni ile önerilen ‘fiziksel mesafenin korunması’, çoğu yerde yanlış anlaşılarak ‘sosyal mesafe’ ve ’sosyal izolasyon’a dönüşmüştür. Sosyal izolasyon, bu yaş grubunda depresyon, anksiyete belirtilerinin tetiklenmesine, zihinsel işlevlerde kötüleşmeye yol açmakla birlikte örneğin; unutkanlık hastalığının ilerlemesi açısından risk oluşturmaktadır. Ayrıca bu hasta grubu, zihinsel işlevlerdeki gerilemeye bağlı olarak koruyucu önlemleri uygulamakta zorlanabilirler. Bu durum da bu hastalarda enfeksiyon riskini artırmaktadır.”
Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel, KTÜ Farabi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde geçtiğimiz yıl toplam 14 bin 212 kişinin başvurduğunu belirterek bu hastaların bin 689’unun 65 yaş üstü Geriatrik Psikiyatri Polikliniği hastası olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tymoteusz Puchacz, Trabzonspor'un 161. yabancı transferi oldu
YEREL HABERLER Tymoteusz Puchacz, Trabzonspor'un 161. yabancı ...
Trabzonspor, üç büyüklerle puan farkını giderek açıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, üç büyüklerle puan farkını giderek ...
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık ...
Akçaabat yenileniyor Akçaabat Belediyesi tarafından şehrin içerisinde birçok alanda düzenleme, restorasyon ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akçaabat yenileniyor Akçaabat Belediyesi tarafından ...
Trabzon’da mezar taşlarını çalan mermerci ustası çıktı Mezarlığa taktırdıkları güvenlik kamerası sayesinde mezar taşlarını çalan hırsızı yakaladılar Mezar taşlarını çalan hırsız üzerindeki yazıları silerek 500 TL’ye satmış
YEREL HABERLER Trabzon’da mezar taşlarını çalan mermerci ustası ...
Trabzonspor´da Puchacz ayağının tozuyla idmanda
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Puchacz ayağının tozuyla idmanda
Trabzonspor´da Puchacz ayağının tozuyla idmanda
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Puchacz ayağının tozuyla idmanda
Trabzonspor´un Puchacz maliyeti belli oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor´un Puchacz maliyeti belli oldu
Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol ...
Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz´ı KAP´a bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz´ı KAP´a bildirdi
Mezar taşı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Mezar taşı hırsızlığı kamerada
Trabzon'da mezar taşlarını çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da mezar taşlarını çalan hırsız yakalandı
Trabzon Büyükşehir'den memurlara yüzde 120 denge zammı
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir'den memurlara yüzde 120 denge ...
Başkan Zorluoğlundan TGC'ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlundan TGC'ye ziyaret
Andreas Cornelius Trabzonspor'da kendini buldu
YEREL HABERLER Andreas Cornelius Trabzonspor'da kendini buldu
Hamsi yok ama balık halinin kralı çifte kofanalar oldu Yılbaşından beri Gürcistan’dan beklenen hamsi gelmeyince bundan sonrası için umutlar iyice tükendi Trabzon’da tezgâhları hamsinin dışında diğer çeşitler yer alırken, 2 çift kofana büyüklüğü ve fiyatıyla en çok ilgi çeken balıklar oldu
YEREL HABERLER Hamsi yok ama balık halinin kralı çifte kofanalar ...
Trabzon’dan 131 ülkeye 27 farklı sektörde 1 milyar 184 milyon dolar tutarında ihracat
YEREL HABERLER Trabzon’dan 131 ülkeye 27 farklı sektörde 1 milyar ...
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filminin Trabzon'da özel bir gösterimi gerçekleştirildi Trabzon özel gösterimine şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve aile üyeleri ile şehit Ferhat Gedik’in annesi Hatice Gedik, eşi Cemile Gedik ve aile üyeleri de katıldı
YEREL HABERLER 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filminin Trabzon'da ...
Tymoteusz Puchacz, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Tymoteusz Puchacz, Trabzon´a geldi
Tymoteusz Puchacz, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Tymoteusz Puchacz, Trabzon´a geldi
Tymoteusz Puchacz, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Tymoteusz Puchacz, Trabzon´a geldi
Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi
Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.