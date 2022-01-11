Çocuklarının kendileri ile kalması ısrarına rağmen döndüğü evinde, yangında öldü



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde Şakir Akyol (74), bir süredir yanlarında kaldığı çocuklarının karşı çıkmasına rağmen döndüğü tek katlı taş mimarili baba evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İlçenin Sertkaya Mahallesi'nde oturan 11 çocuk babası Şakir Akyol, çocuklarının kendileri ile kalması ısrarına rağmen tek katlı taş mimarili baba evine döndü. Evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki boş eve ait eklentiye de sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Akyol´un cesediyle karşılaştı. Akyol´un, cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

ÇOCUKLARININ ISRARINA RAĞMEN EVE DÖNMÜŞ

Olay günü Akyol´un, yanlarında kaldığı çocuklarının ısrarına rağmen evinde döndüğü belirtildi. Çocuklarının da geldikleri evde soba ve çevreyi kontrol ettikleri belirtildi.

Şakir Akyol´un yaklaşık 5 ay önce aynı mahallede, ormanda düşmesi sonucu beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Sertkaya Mahallesi Muhtarı İlhan Zorla, "Ormanda düşmüş, sonrasında hafıza kaybı yaşamaya başlamıştı. Olay gecesi de Şakir Akyol, baba evinde kalmak istedi. Çocukları izin vermese de babalarının ısrarına dayanamadılar. Gece saat 02.00'a kadar çocukları babalarını kontrol ettiler. Ev, eski bir evdi. Altında da samanlık vardı. Birden alev aldığını söylüyorlar. Evde yandı kendisi de içinde yandı. Allah rahmet eylesin" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2022-01-11 15:09:57



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