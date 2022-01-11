Trabzonspor´da, Demir Grup Sivasspor hazırlığı

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Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da yapılan antrenmanda bordo-mavililer; teknik ısınma, teknikle bağlantılı çabukluk ve 5´e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık ve rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililer, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-01-11 15:09:52



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