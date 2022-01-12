Trabzon'un Araklı ilçesinde heyelan

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Trabzon'un Araklı ilçesinin Türkeli mahallesinde yaşanan heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Türkeli mahallesi Sofuoğlu Küme Evleri bölgesinde şiddetli kaya ve toprak kayması sesi gelirken, sabah kalktıklarında yöre halkı, daha önce heyelan ve toprak kaymasının meydana geldiği

mahalle yolunun aynı noktada ulaşıma kapandığını gördü. Yaklaşık 1 km uzunluğunda bir alanın koptuğu alana yakın evler tedbir amaçlı boşaltılırken, kapalı köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

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