Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da yapılan antrenmanda bordo-mavililer; dinamik ısınma ve 5´e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2022-01-12 15:03:38



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