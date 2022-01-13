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Sokak köpeklerini kayıt altına alan zabıtalara sopalı engel kamerada

DHA

Sokak köpeklerini kayıt altına alan zabıtalara sopalı engel kamerada


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ MAÇKA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesinde Nevcihan Y., evinin karşısındaki parkta aşı ve kayıt için toplanan başıboş köpeklerin eziyet gördüğü iddiasıyla zabıta ekiplerini sopayla engellemeye çalıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Zabıtalar, kendilerini engellediği ve koronavirüs karantinasını ihlal ettiği gerekçesiyle Nevcihan Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olay, önceki gün Maçka ilçesindeki Adnan Menderes Parkı'nda meydana geldi. Çevredekilerin şikayetiyle harekete geçen zabıta ekipleri, sayıları artan başıboş köpeklerin kayıt altına alınıp, aşılanması için çalışma başlattı. Parka gelen ekipler, köpekleri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürmek üzere toplamaya başladı. Toplanan bazı hayvanlar, araca koyulurken, Nevcihan Y. de köpeklerin eziyet gördüğü iddiasıyla koronavirüs karantinasını ihlal edip, evden çıktı.
KIZ KARDEŞİ GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRDI
Koşarak park gelen Nevcihan Y., elindeki sopa ile zabıta ekiplerini engellemeye çalıştı. Bu sırada araya giren Nurşen K., elinde sopa olan kız kardeşini güçlükle sakinleştirip, alandan uzaklaştırdı. Bu anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Nevcihan Y.'nin elinde sopayla koşarak geldiği parkta zabıta ekiplerinin üzerine yürüdüğü, kardeşinin de kolundan tutarak sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Zabıta ekipleri, kendilerini engellediği ve koronavirüs karantinasını ihlal ettiği için Nevcihan Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.
'SOPA BULDU, BİZE DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADI'
Olay anını anlatan zabıta görevlisi Ahmet Çavuş, şikayet üzerine başıboş köpekleri kayıt ve aşı için topladıklarını söyleyerek "Bu olay, yaşanmadan birkaç hafta önce, yine başıboş köpekleri toplarken arkadaşlarıma tepki göstermişti. O zaman şikayetçi olmamıştık ama bu kez koronavirüs karantinasında evde olması gerekirken bize tepki gösterdi. Evinin tam karşısında bulunan park alanında köpekleri topluyorduk. Camdan çıktı, hakaretler edip 'Köpeği alamazsınız' dedi. Bir yerden sopa buldu, bize doğru koşamaya başladı. Yine bir şey söylemedik. Yakalamak için bağladığımız köpeği çözdü. Ona 'Köpeği düşünüyorsun da neden bu alandakilerin sağlığını düşünmüyorsun' dedim. 'O seni ilgilendirmez' dedi. Evine gitmesinde ısrarcı oldum. Sopa ile hareketlerine devam etti. Ben de sinirle bağırdım. Ablası alıp eve getirdi" dedi.
'BİR HAYVANA ZARAR VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'
Suç duyurusunda bulunduklarını belirten Çavuş, "Kamera görüntülerinde her şey ortada. Sokakta dolaşan küpesiz köpekleri toplayıp, hayvan bakım merkezine getirerek, aşı ve kayıtlarını yaptırıyor daha sonra yine doğal ortamlarına geri bırakıyoruz. Bu işlemlerin hepsi kayıtlı. Bir hayvana zarar vermemiz mümkün değil. Vatandaşlar şikayette bulunuyor. Sonuçta burası park alanı; insanlar küçük çocukları ile geliyor. Kimi çocuklar köpekleri seviyor, kimi korkabiliyor. 'Hayvanların aşıları, bakımları tam olsun, kimseye zarar gelmesin' diye uğraşıyoruz" diye konuştu.
'KARDEŞİM HAYVANLAR KONUSUNDA ÇOK HASSAS'
Nevcihan Y.'nin açıklama yapmak istemediği olay ile ilgili yaşananlara tanık olan ablası Nurşen K. ise zabıtaların kaba davrandığını savunarak, "Kız kardeşim kanser hastası. Koronavirüs test sonucu da pozitif çıktı. Hastane evine çok yakın. Rahatsızlanınca hastaneye gitmek için dışarı çıktık. Kardeşime eşlik ediyordum sonra olaya tanık olduk. Hayvanları eziyet ederek çekiyorlardı. Kız kardeşim de hayvanlar konusunda çok hassas. Kız kardeşim 'Almayın, günah' dedi. Zabıtalar, bize çok kaba davrandı, saldırdılar. Bu tür toplamaların veteriner kontrolünde olması gerekir" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Maçka Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-01-13 10:06:53

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