Doğu Karadeniz'de 219 köy yolu kardan kapandı; 5 ilçe ve 1 kentte okullar tatil



Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla Gümüşhane ve Rize'nin yüksek kesimlerinde 219 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ordu, Gümüşhane ve Giresun'da 5 ilçede, Bayburt'ta da kent genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla bölgede dün akşam kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Ordu ve Trabzon'un yüksek kesimlerindeki ilçelerinde bazı köy yolları, ulaşıma kapandı. Gümüşhane'de 198, Rize'de de 21 köy yolu, ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU'NUN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kar yağışı nedeniyle Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Bayburt'ta da il genelinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği belirtildi. Bayburt Valiliği´nce yapılan açıklamada ise meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda, kent genelinde bugün başlayan kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle Kelkit ilçesindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, merkez, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi. Giresun'da da kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-01-13 11:10:50



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