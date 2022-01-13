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Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´yi şaha kaldırıyoruz

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´yi şaha kaldırıyoruz


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye´ye çağ atlatan projelerimizle istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor, geleceğin Türkiyesi´ni inşa ediyoruz. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat gençlerimize iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyor, Türkiye´yi şaha kaldırıyoruz" dedi.
Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Kazı çalışmaları tamamlanan tünelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu´nun katılımıyla ışık görme töreni düzenlendi.
`GELECEĞİN TÜRKİYESİNİ İNŞA EDİYORUZ´
Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemize ve milletimize olan sevgimizi hayata geçirdiğimiz dev eser ve projelerimizle ortaya koyuyoruz. Türkiye, artık yatırımlarını bütçe bulamadığı için yapamadığı dönemleri çok geride bıraktı. Ülkemiz her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldi. Türkiye´ye çağ atlatan projelerimizle, istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor; geleceğin Türkiyesi´ni inşa ediyoruz. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat gençlerimize iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyor, Türkiye´yi şaha kaldırıyoruz" dedi.
`ESERLERİMİZİ DÜNYAYA ARMAĞAN EDİYORUZ´
Bakan Karaismailoğlu, "Eserlerimizi ülkemize ve tüm dünyaya bir bir armağan ediyoruz. Üç kıtanın kesişim noktasındaki ülkemiz, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Millî Hasıla´ya ve 7 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezindedir. Çin ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaret hacminin tam ortasındayız. Son 20 yıl boyunca, tüm ulaşım stratejilerini küresel eğilimleri dikkate alarak bütün yatırımları gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımızın 2003-2020 yılları arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 410 milyar dolar etkisi oldu. İstihdama etkileri de yıllık ortalama 705 bin kişidir. 19 yılda tamamlanan 1 trilyon 145 milyarlık projelerimizin yüzde 20´sini Kamu Özel İş Birliği modeli çerçevesinde hayata geçirdik" diye konuştu.
`TİCARİ DENGELERİ TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞTİRECEK´
Zigana Tüneli ile ilgili bilgiler de paylaşan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:
"Zigana Tüneli´miz de tıpkı Marmaray gibi, Avrasya Tüneli gibi, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Ordu-Giresun Havalimanı, İyidere Lojistik Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi Uluslararası ulaşım koridorlarının önemli bir parçası ve dünya çapında bir eserimizdir. Milletimiz için gurur kaynağıdır. Zigana Tüneli´ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Zigana Tüneli´ni sadece Trabzon ve Gümüşhane´yi ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Türkiye´nin Doğu-Batı yönlü ticaret hareketliliğinin yanı sıra, Kuzey-Güney yönlü ticaret hareketliliğine de imkan kılarak, ihracatçılarımızın daha düşük maliyetlerde ürünlerini deniz ile dünyaya ulaştırmasına fırsat sunacaktır. Bu ve bunun gibi kilit öneme sahip projelerimiz, ülkemizi 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracata ulaştıracak ve ticari dengeleri Türkiye lehine değiştirecek"
YILLIK TOPLAM 59 MİLYONLUK TASARRUF
Zigana Tüneli ile yıllık toplam 59 milyon TL tasarruf sağlanacağını da aktaran Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:
"Mevcut yolun kısalması ile seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak, böylece zamandan 19 milyon, akaryakıttan 40 milyon olmak üzere yıllık toplam 59 milyon TL tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 16 bin ton daha azalacak. Zigana Tüneli; özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler de ortadan kalkacak. Trafiğin; Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanacak. Uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük ve değerli katkılar bu projemizle gerçekleşecek"
`TÜNELİN UCUNDA IŞIĞI GÖRDÜK´
Projenin 2022 yılı sonunda kadar tamamlanacağını hedeflediklerini duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye´de ilk defa yapılan, dikey şaft yapıları, Zigana Tüneli´nde teşkil edildi. Ülkemizin ve Avrupa´nın en uzun, dünyanın 3'üncü en uzun çift tüp karayolu tüneli Zigana Tüneli´nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Ve artık tünelin ucunda ışığı gördük. 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerinde bulundu.
`DERDİMİZ HİZMET VE ESER SİYASETİDİR´
Emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Karaismailoğlu, "Derdimiz kazılan temelleri kapatanların siyasetine alet olmak değil, planlar dahilinde milletimize ulaşımda çağ atlatmak. Kuru iftiralarla, asılsız ithamlarla gündemi meşgul etmek değil, vatandaşımızı dinleyerek onların ihtiyaçlarına göre ulaştırma ve haberleşme çözümleri üretmektir. Bütün derdimiz hizmet ve eser siyasetidir. Gönlünüzde milletinize karşı duyduğunuz aşk varsa, hizmet üretme isteği varsa, geçilmez denen yollar geçit verir, aşılmaz denen dağlar aşılır. Halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye´yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Zigana Tüneli'nin açılışında buluşmak üzere" diyerek konuşmasını tamamladı.
Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu kendi kullandığı iş makinesiyle tünelin son bölümünü açtı. Işık görünmesinin ardından katılımcılar da, tünel boyunca araçla ilerleyerek Gümüşhane tarafından çıkış yaptı.
Törene Bakan Karaismailoğlu´nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Gümüşhane Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen,  Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile çok sayıda kişi katıldı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2022-01-13 13:20:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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