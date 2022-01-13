Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor

Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis bugünkü idmana katılmadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan idmanda bordo-mavililer ısınma koşusu, pas, 5'e 2 çalışması ve bölgesel antrenman yaptı. Bugünkü idmana koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis ile ülkesinin milli takımında katıldığ idman sırasında sakatlanan Djaniny katılmadı. Bordo-mavilier yarın yapılacak son hazırlıkların ardından havayoluyla Sivas deplasmanına hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-13 14:39:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.