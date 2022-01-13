Trabzonsporlu Siopis Covid-19'a yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor'da Yunan oyuncu Manolis Siopis'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan oyuncu Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına katılmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maça hazırlanan Trabzonspor'da Yunan oyunu Siopis'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu hafta içerisinde Covid-19 semptomu gösterdiği için takımdan ayrılan oyuncuya yapılan ilk testin negatif çıktığı ve tedbir amaçlı izolasyona alındığı öğrenildi. Siopis'e yapılan ikinci testin ise pozitif çıkmasının ardından futbolcu karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-13 14:38:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.