Trabzon’da iki futbolcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı

Trabzonspor’da iki futbolcunun Covid19 testleri pozitif çıktı.

Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, “Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

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