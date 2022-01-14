Trabzonspor Yusuf Erdoğan’la prensip anlaşmasına vardı

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Trabzonspor, Kasımpaşa forması giyen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan’ın transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Oyuncunu yarın saat 10.00’da Trabzon gelerek, bordomavili takıma katılması bekleniyor.

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