En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Zafer Ofluoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Heyeti, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve bölge sanayicileri karşıladı. Ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarede bulunulan toplantıda konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi heyete gerçekleştirdikleri ziyaretten ötürü teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.