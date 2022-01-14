Trabzon’da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında yüzde 150 oranında artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon’da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında yüzde 150 oranında artış

İHA

Trabzon’da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında yüzde 150 oranında artış

Trabzon’da geçen sene turizm merkezlerini ziyaret edenlerin sayısı toplam 313 bin 500 kişi olarak gerçekleşti. 2020 yılında bu rakam 132 bin olarak gerçekleşirken, geçen seneki ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında artış gösterdi. En fazla ziyaretçi yoğunluğu Atatürk Köşkü’ne oldu.
Trabzon’da, turizm merkezlerine ziyaret sayısında önceki yıllara oranla önemli bir artış yaşanırken, pandemiye rağmen bu artış dikkat çekti.
Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Trabzon’un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarasını 2021 yılında 59 bin 800’ü yabancı olmak üzere 115 bin 560 kişi ziyaret ederken, 2020 yılında ise 9 bin 267 kişi ziyaret etmişti.
Atatürk Köşkü’nü geçen sene ziyaret edenlerin sayısı 31 bin 560’ı yabancı olmak üzere 185 bin 610 kişi olarak gerçekleşirken, 2020 yılında ise bu rakam 79 bin 650 olarak kayıtlara geçmişti.
Trabzon Şehir Müzesini ise geçen sene 900’u yabancı uyruklu olmak üzere 12 bin 330 kişi ziyaret ederken, 2020 yılında ise 43 bin kişi ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hava ambulansı 9 günde 10 hastanın naklini sağladı
YEREL HABERLER Hava ambulansı 9 günde 10 hastanın naklini sağladı
Lider Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasmanına çıkıyor Trabzonspor ile DG Sivasspor 32. randevuda
YEREL HABERLER Lider Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasmanına ...
MÜSİAD Heyeti’nden Arsin OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER MÜSİAD Heyeti’nden Arsin OSB'ye ziyaret
Trabzonspor Yusuf Erdoğan’la prensip anlaşmasına vardı
YEREL HABERLER Trabzonspor Yusuf Erdoğan’la prensip anlaşmasına ...
Trabzon’da iki futbolcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı
YEREL HABERLER Trabzon’da iki futbolcunun Covid-19 testleri pozitif ...
Genç, Bakan Karaismailoğlu’na projelerini anlattı
YEREL HABERLER Genç, Bakan Karaismailoğlu’na projelerini anlattı
Bakan Adil Karaismailoğlu: “Trabzon Havalimanı şu an full kapasitede çalışıyor; Kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de planlamalarımız devam ediyor”
YEREL HABERLER Bakan Adil Karaismailoğlu: “Trabzon Havalimanı şu an ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´yi şaha kaldırıyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´yi şaha kaldırıyoruz ...
Trabzonsporlu Siopis Covid-19'a yakalandı
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Siopis Covid-19'a yakalandı
Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´yi şaha kaldırıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´yi şaha kaldırıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: “Artık tünelin ucunda ışığı gördük” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli Işık Görme Töreni’ne katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” “Zigana Tüneli’ni sadece Trabzon ve Gümüşhane’yi ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Artık tünelin ucunda ışığı ...
Doğu Karadeniz'de 219 köy yolu kardan kapandı; 5 ilçe ve 1 kentte okullar tatil
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 219 köy yolu kardan kapandı; 5 ilçe ...
Doğu Karadeniz'de 219 köy yolu kardan kapandı; 5 ilçe ve 1 kentte okullar tatil
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 219 köy yolu kardan kapandı; 5 ilçe ...
Sokak köpeklerini kayıt altına alan zabıtalara sopalı engel kamerada
YEREL HABERLER Sokak köpeklerini kayıt altına alan zabıtalara sopalı ...
Sokak köpeklerini kayıt altına alan zabıtalara sopalı engel kamerada
YEREL HABERLER Sokak köpeklerini kayıt altına alan zabıtalara sopalı ...
5 asırlık çınar ağacı mahallenin sembolü haline geldi 40 metre uzunluğundaki çınar ağacı yıllarca Ramazanlar'da üzerine asılan fenerler ile vatandaşların oruçlarını açmasını sağlamış
YEREL HABERLER 5 asırlık çınar ağacı mahallenin sembolü haline ...
Trabzonspor´dan Djaniny´nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Djaniny´nin sağlık durumuyla ilgili ...
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını ...
Mezar taşlarını çalan mermer ustası, 'şeytana uydum' dedi
YEREL HABERLER Mezar taşlarını çalan mermer ustası, 'şeytana uydum' ...
Kızını cinayete kurban veren baba Kaynak’tan yetkililere titiz çalışmaları için teşekkür etti Göğsüne bıçak saplanan başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak için Adli Tıp, genç kadının tecavüze de uğradığı yönünde rapor verdi Üçüncü duruşmanın ardından konuşan baba Mehmet Kaynak: “İlk başlarda umutsuzluğa düştüğüm zamanlar olmuştu ancak bu aşamadan sonra kafamız rahat”
YEREL HABERLER Kızını cinayete kurban veren baba Kaynak’tan ...
Bakesetas gol sessizliğini bozmak istiyor
YEREL HABERLER Bakesetas gol sessizliğini bozmak istiyor
Trabzonspor'un yenilenen hücum hattı ilk deplasmanına çıkıyor Nwakaeme, Cornelius ve Edin Visca'lı Trabzonspor'un hücum hattı, Sivas deplasmanına sahne alacak
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yenilenen hücum hattı ilk deplasmanına ...
Yeni Zigana Tünelinde ışık göründü Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor
YEREL HABERLER Yeni Zigana Tünelinde ışık göründü Tünelin bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.