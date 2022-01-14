Trabzonspor, Edgar le ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Edgar le ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Bordomavili kulüp, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Edgar le ile karşılıklı anlaşarak bağlarını kopardı. Bordomavili kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır" denildi.
Teşekkür etti
Trabzonspor Kulübü, karşılıklı görüşerek yollarını ayırdığı Edgar le'ye teşekkür etti. Resmi siteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20202021 sezonundan bugüne dek bordomavili formamızı terleten Edgar Ie’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.