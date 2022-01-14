Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda oynanacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 13.30'da son idmanını yapan bordo mavililer, yarınki müsabaka öncesi taktik çalıştı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Siopis ile Nwakaeme ile sakatlıkları bulunan Djaniny ve Trondsen bugünki son idmana katılmadı.

Bordo mavililer, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için bugün saat 16.30'da havayoluyla Trabzon'dan Sivas'a hareket edecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-14 15:56:25



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