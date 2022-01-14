Trabzonspor'un yeni transferleri Sivas kafilesinde



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´da yeni transferler Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan, yarın deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Sivasspor ile karşılacak olan Trabzonspor, bugün yapılan son idmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililer, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için saat 16.30'da havayoluyla Trabzon'dan Sivas'a hareket etti.

YENİ TRANSFERLER SİVAS KAFİLESİNDE

Sivas deplasmanında oynanacak müsabaka öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu açıkladı. Bordo mavili ekipte yeni transferler Edin Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan Sivasspor maçı kafilesinde yer aldı. Covid-19 testleri çıkan pozitif Nwakaeme ile Siopis, sakatlıkları bulunan Djaniny ve Trondsen ise Sivas kafilesine alınmadı.

Trabzonspor'un kamp kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Puchacz, Denswil, Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Murat Cem Akpınar, Dorukhan Toköz, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Salih Kavrazlı, Fode Koita ve Cornelius"DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-14 17:22:17



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