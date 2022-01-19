Koronavirüs hastası kadın öldü, eşi yoğun bakımda

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Selçuk BAŞAR/YOMRA, (Trabzon), (DHA) - TRABZON´un Yomra ilçesinde koronavirüse yakalanan Reyhan Sönmez (72), hayatını kaybetti, aynı hastalıktan yoğun bakım ünitesine alınan eşi Kaptan Sönmez´in (82) tedavisi sürüyor.

Yomra'nın Özdil Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Reyhan ve Kaptan Sönmez çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı Çift, 2 gün arayla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Reyhan Sönmez dün hayatını kaybetti. Eşi Kaptan Sönmez´in ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2022-01-19 12:31:04



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