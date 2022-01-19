Doktoru darbetti, suçu üstlenmeye çalışanla gözaltına alındı



Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)TRABZON´da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay randevusuz muayene olmak isteyen hasta A.İ.'nin (42) saldırısına uğradı. Dr. Günay parmağından yaralandı. Polis, şüpheli A.İ. ile suçu üstlenmeye çalıştığı belirlenen çalışanı S.B.'yi (44), gözaltına aldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Randevu almadan hastaneye gelen A.İ. odasına aniden girdiği Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay´a muayene olmak istediğini söyledi. Dr. Günay, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince odada tartışma çıktı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüşünce, A.İ.'nin elini sıktığı Dr. Günay, parmağından yaralandı. Olay sonrası A.İ., hastaneye geldiği araca binerek uzaklaştı. Dr. Günay, polise şikayette bulundu.

SUÇU ÇALIŞANI ÜSTLENMEYE ÇALIŞMIŞ

Şüpheli A.İ. ile suçu üstlenmeye çalıştığı belirlenen çalışanı S.B., gözaltına alındı. A.İ, hakkında `kasten yaralama´, `hakaret´ ve `suçu başkasına yüklemek´ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Olay anlarını anlatan Dr. Mahmut Günay, "İçerde hastam yoktu, muayene olmak istedi, randevusu yoktu. Ben de çıkmak üzereydim, arbede yaşandı. Umarız bu tür olumsuzluklar yaşamayız" dedi.

SAĞLIK MÜDÜRÜ: YAZIKLAR OLSUN BU KİŞİLERE

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da, yaşananlara tepki göstererek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Maalesef yine bir doktorumuz saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hekimimizin elinde bir yaralanma mevcut; belki ameliyat olması gerekecek. Bu olaylar oldukça ve toplum bu tür aciz, karaktersiz insanları içinde barındırdıkça kaybeden yine toplum olacaktır. Yazıklar olsun bu kişilere" dedi.

TABİPLER ODASI´NDAN TEPKİ

Trabzon Tabipler Odası tarafından ise olaya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada "Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay poliklinik hizmet verirken randevusu olmayan bir hasta tarafından saldırıya uğramıştır. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddetin bir an önce sona ermesi için somut adımlar atılmasını bekliyoruz" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-01-19 13:01:52



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