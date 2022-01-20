Karadeniz'de 5 ilde okullara kar tatili

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Emirhan PEHLİVAN/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi'nde Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta; valiliklerce yapılan açıklamayla yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kar ve buzlanma nedeniyle Rize, Gümüşhane, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta valiliklerce eğitimöğretime 1 gün ara verildi. 5 ilin valiliğince yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Emirhan PEHLİVAN

2022-01-19 22:17:24



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