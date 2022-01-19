Trabzonspor-GZT Giresunspor: 1-1

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)-

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin (Dk.31 Puchacz), Vitor Hugo, Denswill, Bruno, Dorukan (Dk. 78 Yunus), Berat (Dk. 78 Siopis), Abdülkadir (Dk. 31 Yusuf), Bakasetas, Visca, Cornelius.

GZT GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz (Dk. 90+2 Douglas), Zeki, Flavio, Sergino, Süleymanov, Diabete, Umut Nayır (Dk. 84 Balde)

GOLLER: Dk. 78 Cornelius (Trabzonspor) Dk.68 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Yusuf (Trabzonspor) Sergino, Zeki (GZT Giresunspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

3'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında sol kanattan Visca'nın yerden pasıyla buluşan Cornelius, ceza alanı içine doğru yöneldi, atağı GZT Giresunsporlu oyuncular önledi.

17'nci dakikada Visca, sol kanattan ilerleyerek çizgiden ortaladı. Kale direğine paralel giden topu savunma kornere uzaklaştırdı.

21'inci dakikada Visca'nın topuk pasıyla buluşan Peres'in ceza alanı sağ çaprazdan şutu auta çıktı.

26'ncı dakikada Visca'nın sol kanattan yerden pasında Bakasetas, ceza alanı dışı sol çaprazdan sert vurdu. Top, kale direği yanından auta çıktı.

44'üncü dakikada ara paslarıyla ilerleyen ev sahibi takımda rakiplerini çalımlayan Bakasetas'ın yerden pasına Visca, ceza alanı önünden gelişine vurdu. Top üstten auta çıktı.

45'inci dakikada sol taraftan ilerleyen Hayrullah'ın ceza alanı dışından yerden şutu kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

54'üncü dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

59'uncu dakikada Cornelius'un göğsüyle indirdiği topa Bakasetas gelişine vurdu; topu, kaleci Okan çeldi.

65'inci dakikada havadan gelen topa Bakasetas'ın volesinde topu kaleci Okan kornere çeldi.

68'inci dakikada sağ kanattan gelişen GZT Giresunspor atağında Aziz'in ceza alanı içinde taşıdığı topa Umut Nayir ayak koydu; top kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağlara gitti. 0-1.

78'inci dakikada sağ kanattan Peres'in ceza alanı gönderdiği ortaya yapan Cornelius'un şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu. 1-1.

83'üncü dakikada sol kanattan Puchacz ortasına Cornelius kafa koydu; top çizgi üzerinde kaleci Okan'ın kucağında kaldı.

85'inci dakikada baskısını sürdüren ev sahibi takımda Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutu, savunmadan döndü. Bordo mavililer, topun elle oynandığı ve penaltı beklentisiyle hakeme itirazda bulundu.

90+2'nci dakikada Cornelius ile mücadelesinde Perez topu eliyle oynadı. VAR hakem uygulamasıyla pozisyon izleyen hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.

90+5'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Okan, ayaklarıyla topu çıkardı. VAR uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, ceza alanına erken girilmesi nedeniyle penaltının tekrar kullanılmasına karar verdi.

90+7'nci dakikada yeniden Bakesatas'ın kullandığı penaltı atışında, kaleci Okan, topu ikinci kez çıkarmayı başardı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

HÜSEYİN VE YUSUF CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 31'inci dakikasında Trabzonspor'da sarı kart gören Hüseyin Türkmen, cezalı duruma düştü. Savunma oyuncu haftaya Trabzonspor'un zorlu Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek. Karşılaşmada sarı kart gören Yusuf Erdoğan da, cezalı duruma düştü. Erdoğan, devre arası transfer öncesi, forma giydiği Kasımpaşa'dan daha önce kart sınırındaydı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-01-19 22:11:47



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