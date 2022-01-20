Hakan Karaahmet: Giresunspor takviyelerini yaparak yoluna devam edecek



Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA)GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet "En kısa zamanda Giresunspor takviyelerini yaparak yoluna devam edecek" dedi.GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Trabzonspor maçının ardından açıklamada bulundu. Takımı kutlayan Başkan Karaahmet, "Takımımı bu mücadeleden dolayı kutluyorum. Giresunspor bu sezon farklı bir mücadele veriyor. Ayakları üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Trabzonspor komşumuz, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmiş yoluna devam ediyor. Buradan 1 puan almak bizim için çok önemliydi" dediPerformansını değerlendirdiği kaleci Okan'ın Giresunpor'da kendini bulduğunu kaydeden Başkan Karaahmet, "Penaltı verilen pozisyonu yorumcular tartışacaktır. Takdir hakemin ben ve hocam hakemler hakkında konuşmuyoruz. İki penaltı atışını da kullandı. Kalecimizi tebrik ediyorum. Bu gece aldığımız 1 puan ona yazar. Onu tebrik ediyorum" diye konuştu.Transfer ile de konuşan Başkan Hakan Karaahmet, "Giresunspor inşallah transfer yapacak. Giresunspor camiası bu konuda üzerine düşeni yapacak. Takımımızın kadro derinliğinde eksiklerimiz var. En kısa zamanda Giresunspor takviyelerini yaparak yoluna devam edecek" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Hakan Karaahmet açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2022-01-19 23:11:57



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