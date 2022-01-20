Trabzonspor-GZT Giresunspor maçının ardından



Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı GZT Giresunspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Yardımcı Teknik Direktörü Orhan Ak ile GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu.

AK: İLK YARI KABUL EDEMEYECEĞİZ BİR OYUN VARDI

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında Teknik direktör Abdullah Avcı'nın cezası nedeniyle konuşan Orhan Ak, "İlk 45 dakika bunu çok net hissettik. İlk yarı amaçsız bir pas oyunu oynadık. Planlarımızda topa sahip olmak vardı. Rakibi mümkün olduğunca engelleyip Giresun'un kenar oyunundaki zaaflarını kullanmak istiyorduk. Çünkü Giresunspor rakibine topa vurduran bir takım. Teorik olarak çok antrenman yaptık oyuncularla bu konu üzerinde. İlk yarı tamamen kabul edemeyeceğiz bir oyun vardı" dedi.

"KADERİMİZDE BU VARMIŞ"

İyi oynarken talihsiz gol yediklerini kaydeden Ak, "İkinci yarı coşkuyla planlarımızı daha iyi sahneye koyarak daha tehditkar oynamaya başladık. İyi oynarken çok talihsiz bir gol yedik. Geriye düşmemize rağmen oyuna geri döndük. İstediğimiz organizasyondan golü attık. Daha sonra oyuna daha fazla yüklenmeye başladık, taraftarımızın desteğiyle. Son dakikada 2 defa üst üste gelen fırsatı değerlendiremedik. Futbol olasılıklar oyunu kaderimizde bu varmış. Kaybettiğimiz iki puan nedeniyle üzüntülüyüz ama ikinci yarıdaki oyuna bir şey söyleyemeyiz. Konumumuz itibariyle memnun gibi gözüksek de daha çok çalışmamız lazım. İkinci yarıdaki oyun bizi az da olsa tatmin etti. Üzücü olan taraf ilk ilk yarıdaki oyun ve seyirci önünde kazanamamış olmamız" diye konuştu.

"10 KİŞİ KALMAMAMIZ LAZIMDI"

Karşılaşmanın başlarındaki erken oyuncu değişikliği yönünde soruya Ak, "Abdülkadir Ömür'ü zaten Sivasspor maçında ağrılarından dolayı çıkartmak zorunda kaldık. Dün ve bugün denediği zaman oyunda da olmak istedik ve biz de başlamak istedik onunla. Fakat kendisi tekrar işaret edince değişmek zorunda kaldık. Hüseyin Türkmen de tamamen teknik bir karar. Yediği sarı kart sonrası geçiş takımına karşı oynadığımız için böyle bir hamle yapmak zorunda kaldık. Bu tür rakiplere karşı 10 kişi kalmamamız lazım" yanıtını verdi.

"PENALTILARI BAKASETAS KULLANIYOR"

Karşılaşmanın son dakikalarında kaçan penaltılarla ilgili olarak Ak, soru üzerine şöyle konuştu:

"Açıkçası biz de duran topları ve penaltıları Bakasetas, kullanıyor. Bunla alakalı devamlı çalışan bir oyuncu. İlk yarı dahil olmak üzere hep oyuna girmeye çalışan Bakasetas'tı. Kaçırdığı penaltının üzerine tekrar denemesi onun cesaretiydi. Ama bir gerçek daha var, kaleci Okan'ın ikinci penaltıyı kurtarması var, onu tebrik etmek gerekiyor. Bunlar olacak futbolun içinde, kabul edilebilir şeyler. Onun dışında Bazı oyunlar vardır oyundan uzaklaşabilirler, bazı oyuncular ise her fırsatta sorumluluk alırlar. Bence bu oyuncular değerlidir. Sizi sonuna kadar başarıya getirir"

KELEŞ: 1 PUAN SEVİNDİRİCİ

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maç öncesi kazanmak istiyorduk ama birçok eksiğimiz vardı. Özellikle orta saha bölgesinde eksiktik. Maçta özellikle savunma kısmını iyi yaptık, daha sonra golü bulduk. Golü bulduktan sonra skoru koruma içgüdüsüyle biraz sıkıntı çektik. Oyuna müdahale yapamadık kulübemiz zayıftı. İstediğimiz 3 puandı ama zor deplasmanda 1 puan sevindirici. Okan'a da kurtardığı iki penaltı atışı için teşekkür ediyorum"

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Transfer sorusu üzerine konuşan Keleş, "Transfer konusunu bu hafta çözeceğiz gibi görünüyor. Bugün 6 oyuncu eksikliğimiz vardı. Her mevkiimizi güçlendirmek istiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Başkanımız bu konuda çalışıyor. Bu hafta transfer yasağını kaldıracağız. Görüştüğümüz oyuncular var" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Orhan Ak ve Hakan Keleş açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-01-19 23:24:35



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