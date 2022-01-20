Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı'dan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, camianın her zamankinden daha çok kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden Şemsetdin Hancı, burada gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti. Hancı, Trabzonspor’un büyüklüğünün camianın büyüklüğünden geldiğini ve Türk futboluna 50 yıla yakın süredir damga vurmasının en önemli etkenlerinden birinin de güçlü medya varlığından kaynaklandığını belirtti.

Günümüzde iletişimin önemli olduğunu ifade eden Hancı, "Trabzonspor’u bir bütün olarak değerlendirdiğimizde yerel medyanın önemli bir yeri, görevi var. Şampiyonluk yolunda ortaya konulan pozitif enerjide, katkıda basınımıza da büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

Hancı, Trabzonspor'un doğru planlama ve çalışmanın karşılığı aldığını ifade ederek, "Trabzonspor'a liderlik yakışıyor. Bulunduğu yerde de hak ederek oturuyor. Kaliteli bir ekibi, kendisini ispat etmiş bir teknik direktörü var. Bu ekip belirlenen hedef yolunda ilerliyor. Trabzonspor, hedefine varacaktır" diye konuştu.

Trabzonspor'un önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Hancı, "Tarihe geçecek bir sezonu tamamlamak istiyoruz. Bunun için tüm parçalara önemli görevler düşüyor. Camiamızın, taraftarımızın her zamankinden daha çok kenetlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Hancı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, günün anısına bir plaket takdim etti.

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