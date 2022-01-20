Trabzonspor´da Nwakaeme döndü

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 23´üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Önemli karşılaşma öncesinde Covid-19´u atlatan Nwakaeme bugünkü idmana katıldı.
Dün akşam GZT Giresunspor ile karşılaşan ve sahadan 1 puanla ayrılan bordo mavililer, 23 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.00´de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon, 5´e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
NWAKAEME İDMANA ÇIKTI
Çift kale maç ile son bulan antrenmanda, GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile Covid-19 karantinasında olan Koita katılmadı. Hafif sakatlığı bulunduğu için GZT Giresunspor maçında forma giymeyen Marek Hamsik ise antrenmana çıkmayarak salonda çalıştı. Covid-19´u atlatan Siopis'in ardından, karantinası sona eren Nwakaeme de bugün Galatasaray maçı hazırlıklarına katıldı.
Yarını izinli geçirecek olan bordo mavililer, cumartesi günü yapılacak son antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-01-20 15:44:04
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