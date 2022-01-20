Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, dün akşam oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür´ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür´ün bugün çekilen MR´ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Genç oyuncunun 23 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında kadroda olması beklenmiyor.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-20 18:21:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.