Karda, patika yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde tatil için geldikleri Gökçeköy Mahallesi'ndeki evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle patika yolda mahsur kalan 4 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul'dan tatil için Şalpazarı ilçesi Gökçeköy Mahallesi´ne gelen Osman, Murat, Ali ve Tuncay Gelgül, dün patika yoldan yaya olarak evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Telefonla belediye ekiplerinden yardım isteyen 4 akraba için Şalpazarı Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Araç yolunu iş makineleri ile açarak mahalleye ulaşan ekipler, 4 kişinin kaldığı bölgeye indi. Halata tutunarak araç yoluna çıkan 4 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Salpazarı TRABZON-DHA

2022-01-21 09:41:31



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