Karda aç kalan karacalar köye indi

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Ağır kış şartlarının ve kar örtüsünün hüküm sürdüğü Trabzon'un Çaykara ilçesinde aç kalan karacalar köy ve mahallelere indi.

İlçenin Köknar köyü Karaver mahallesi sakinlerinden Adnan Aydın sabah kalktığında 5 karacanın köyün içine kadar inerek yiyecek aradığını gördü. Adnan Aydın cep telefonu ile o anları görüntülerken, karacaların ürkmemesi için de yanındaki kardeşine sessiz olmasını söylemeyi ihmal etmedi. Yakınlarındaki insanları fark eden karacalar hızla köyden uzaklaşarak ormanda kayboldu.

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