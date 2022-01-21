Karadeniz'de kar esareti; 1335 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil edildi



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1335 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Rize, Gümüşhane, Artvin ve Sinop´ta il genelinde, Trabzon, Ordu'da ve Giresun´da ise bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Giresun'da 184, Gümüşhane'de 39, Trabzon'da 708, Rize'de 55, Sinop'ta 266, Artvin'de 72, Bayburt'ta 11 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mahalle yollarının açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

7 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bu arada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretim yılının ilk yarısının son gününde Rize, Gümüşhane, Artvin ve Sinop´ta il genelinde, Trabzon'da 2, Ordu'da 2 ve Giresun´da 15 ilçede eğitime ara verildi. 7 ilin valiliğince yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayıldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2022-01-21 12:32:18



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