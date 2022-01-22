Trabzonspor Galatasaray maçına hazır

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 23´üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, 23´üncü haftanın kapanış maçı olan Galatasaray karşılaşması hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 13.30´da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son antrenmanda bordo mavililer yarın oynanacak maç için taktik çalışması yaptı.Bordo mavililer, yarın saat 19.00´da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu´nda oynanacak müsabaka için bugün saat 16.30´da havayoluyla Trabzon´dan İstanbul´a hareket etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-01-22 16:15:21
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