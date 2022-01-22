Trabzonspor Galatasaray maçına hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 23´üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, 23´üncü haftanın kapanış maçı olan Galatasaray karşılaşması hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 13.30´da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son antrenmanda bordo mavililer yarın oynanacak maç için taktik çalışması yaptı.Bordo mavililer, yarın saat 19.00´da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu´nda oynanacak müsabaka için bugün saat 16.30´da havayoluyla Trabzon´dan İstanbul´a hareket etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-22 16:15:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.