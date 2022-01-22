Of’ta trafik kazası 2 yaralı

Trabzon’un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 15:30 sıralarında TrabzonRize istikametindeki Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 BC 767 plakalı otomobil henüz belli olmayan bir nedenden ötürü takla attı. Takla atarak durabilen araçta bulunan 2'si kadın 4 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan indi. Hafif şekilde yaralanan Ç.Y., E.Y., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Of Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası kısa süreli aksayan trafik, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle normal seyrine döndürüldü. Kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili araştırma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.