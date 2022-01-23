Büyükşehir 2021’de 387 bin 873 çağrıya cevap verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir 2021’de 387 bin 873 çağrıya cevap verdi

İHA

Büyükşehir 2021’de 387 bin 873 çağrıya cevap verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Merkezi (TİKOM) Çağrı Merkezi, 2021 yılında 387 bin 873 çağrıya cevap vererek, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini değerlendirip işleme aldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Merkezi (TİKOM) Çağrı Merkezi, anlık sorunların çözümü, talep ve şikayetlerin giderilmesi noktasında vatandaşların 7/24 ulaşabildiği çözüm merkezi haline geldi. ALO 185 TİSKİ Mavi Hattı da Ağustos 2021 tarihinden itibaren bünyesine alan TİKOM (ALO 153), 2021 yılında 387 bin 873 çağrıya cevap verdi. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek kısa sürede sonuçlandırıldı.
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki her türlü konuda hizmet veren ALO 153 İletişim Koordinasyon Merkezi’ne; ulaşım, sosyal hizmetler, çevre hizmetleri, cenaze hizmetleri, yol bakım onarım içerikli 240 bin 654 çağrı iletilirken; ALO 185 TİSKİ Mavi Hat ise başta araç talebi, abonelik işlemleri, kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu arızası konulu olmak üzere 147 bin 219 çağrı kabul etti. Ayrıca vatandaşlardan alınan, Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalardan ötürü teşekkür çağrıları da TİKOM kayıtlarına yansıdı.

En fazla çağrı içme suyu arızası oldu
TİKOM’da yıl boyunca cevaplanan 387 bin 873 çağrı içerisinden 43 bin 924’ü incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, diğer çağrılarda vatandaşa anlık olarak bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Merkezi tarafından yıl boyunca cevaplanan tüm çağrılar arasından en fazla talebin alındığı konu, içme suyu arızası oldu.
TİKOM’un önemine dikkat çeken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “İletişim Koordinasyon Merkezi sayesinde vatandaşımızla 7/24 iletişim halindeyiz. 2021 yılında rekor sayıda çağrıya cevap vermişiz. Önümüzdeki süreçte halkımıza daha hızlı geri dönüş yapmak adına 185 ALO TİSKİ Hattı’nı iptal edip, sorunlara daha kısa sürede çözüm sunmak adına ALO 153 çatısı altında topluyoruz. Halkımız tüm ihbarları ALO 153 üzerinden bizlere iletebilecek. Yeni sistemin hazırlıkları yapılıyor, tamamlandığında ayrıca duyusunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doç. Dr. Coşkun Erüz: “Karadeniz’de katı atık ve plastik kirliliği hızla artıyor” KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz: “Denizlerde plastik çöpler 300-500 yıl kadar uzun süre bozulmadan, kirletici olarak kalabiliyor” “Derelere, göllere, denizlere taşınan çöpleri organizmalar besin zannederek tüketiliyor” “ Orta Avrupa’dan Anadolu’ya kadar uzanan, 160 milyondan fazla nüfusa sahip, 23 ülke gibi büyük bir coğrafyanın kirliliği, akarsular vasıtası ile Karadeniz’de toplanıyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Coşkun Erüz: “Karadeniz’de katı atık ve ...
Trabzonspor, İstanbul'a uçtu
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul'a uçtu
Of’ta trafik kazası 2 yaralı
YEREL HABERLER Of’ta trafik kazası 2 yaralı
Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul’a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul’a gitti
Trabzonspor Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor Galatasaray maçına hazır
Başkan Zorluoğlu gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu gençlerle buluştu
Yapımı 4 yıl sürdü 2 hafta sonra açılıyor KTÜ’de yaklaşık 4 yıl önce yapımına başlanan otopark inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Yapımı 4 yıl sürdü 2 hafta sonra açılıyor KTÜ’de ...
Temizliğe her sabah birlikte başlayıp birlikte bitiriyorlar 'Beyaz' 1,5 yıldır mesaisini hiç aksatmıyor Belediye temizlik görevlisi Abdulbari Çimen, her sabah kendisine eşlik eden 'Beyaz' ismini verdiği sokak köpeği ile sokakları süpürüyor
YEREL HABERLER Temizliğe her sabah birlikte başlayıp birlikte ...
Karda mahsur kalanların imdadına belediye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Karda mahsur kalanların imdadına belediye ekipleri ...
Karadeniz'de kar esareti; 1335 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Karadeniz'de kar esareti; 1335 köy ve mahalle yolu ...
Doğu Karadeniz’de 361 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de 361 köy ve mahalle yolu ulaşıma ...
Kızını 2 yıl önce trafik kazasında kaybeden babanın adalet arayışı Mahkemenin sürücüye verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasına tepki gösteren baba Şeref Şanlı kaza anında sürücünün yolda aracıyla yarış yaptığını iddia ediyor Baba Şeref Şanlı yargılamanın yenilenmesini istiyor Şeref Şanlı: “Bireysel olarak Anayasa Mahkemesine başvurdum oradan gelecek olan kararı bekliyorum; O da olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağım”
YEREL HABERLER Kızını 2 yıl önce trafik kazasında kaybeden babanın ...
Karda aç kalan karacalar köye indi
YEREL HABERLER Karda aç kalan karacalar köye indi
Köpeğini öldüren 3 çoban köpeğini silahla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Köpeğini öldüren 3 çoban köpeğini silahla vurarak ...
Trabzon’da iş makinesi operatörü iş kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon’da iş makinesi operatörü iş kazasında ...
Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 tutuklama
YEREL HABERLER Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 ...
Karda, patika yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda, patika yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.