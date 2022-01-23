Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü

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Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 21 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 21 galip ayrıldı. Bordomavililerin galibiyetinin ardından taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa döküldü. Bayram yerine dönen Trabzon'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşayan bordomavili taraftarlar Maraş Caddesi'ni araç trafiğine kapattı. Cadde ortasından kolbastı ve horon oynayan taraftarlar galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı. Çok sayıda taraftar galibiyet sevincini "Şampiyon Trabzon", "Bize her yer Trabzon" şeklindeki sloganlar ile kutladı.

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