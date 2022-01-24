Karadeniz’de kar yağışı ve soğuklarla birlikte hamsi bereketi yaşanıyor Son 1 haftadır karla birlikte geri dönen hamsi tezgâhları şenlendirmeye devam ediyor Trabzon Toptancı Balık Hali hamsinin uzun bir aradan sonra bollaşmasıyla tekrar hareketlendi

Karadeniz’de son bir haftadan beri özellikle kar yağışı ve soğuk havanın da etkisi ile hamsi bereketi yaşanıyor.

Karadeniz’de İğneada açıklarından Hopa’ya kadar bölümde avlanan hamsi hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ederken, hamsi kilosu 30 TL’den satılıyor.

Trabzon’da 1 hafta öncesinde kilosu 60 TL’den satılan hamsi, bolca avlanmasının ardından fiyatı yarıya inerek 30 TL’den satılması hem balıkçıyı hem de vatandaşı memnun etti.

Hamsinin bol avlanmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait Toptancı Balık Hali tekrar eski hareketli günlerine geri dönerken, balıkçı esnafı hamsi alabilmek için yoğunluk oluşturması dikkat çekti.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Coğalmış, hamsinin son bir haftadan beri bol olduğunu belirterek “Bir haftadan beri hamsi istikrarını sürdürüyor. Genellikle İğneada'dan Trabzon'a kadar Karadeniz açıklarında avlanıyor. Kilosunu 30 TL’den satıyoruz. Bunun yanı sıra istavrit te bol Kilosu 30 50 TL'den alıcı buluyor. Barbun 50 TL, Levrek ve Çupra 100 TL. Bu sıralar çeşitler de çıkıyor. Sezon başında hamsi bol çıkmıştı devam eder dedik ancak bir anda kesilmişti. Hamsi bir ki gün Gürcistan’dan gelmişti ancak oradan artık gelmemeye başladı. Şu anda Gürcistan’dan gelmiyor” dedi.

Balıkçı esnaflarında Adem Kaygusuz ise hamsinin bol olmasının işlerine olumlu yansıdığını belirterek “Hamsi bir haftadır bol. Özellikle kar yağışından sonra hamsi bollaştı. Fiyatı da 30 TL. Hamsi şu anda istikrarını sürdürüyor son bir haftadır randımanlı bir şekilde geliyor. Hamsinin yanı sıra istavritte ucuz kilosu 25 TL. Hamsi bol çıktıkça işlerimize olumlu yansıyor“ diye konuştu.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait Toptancı Balık Hali, hamsinin bol çıkmasının ardından eski hareketli günlerini yaşamaya başlarken, Balık Hali’ne bugün itibariyle bin kasa hamsinin yanı sıra 500 kasa da istavrit geldiği öğrenildi.

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