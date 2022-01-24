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AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'ndan Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

İHA

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'ndan Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe başkanları ve il yönetim üyeleri Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Başkan Mumcu yaptığı konuşmada olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
Program konuklarının da hakarete sessiz kalarak ortak olduğunu belirten AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, "CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele 1 ekranlarında sistematik olarak partimize, Genel Başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlclere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir" dedi.
"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir" diyen Başkan Mumcu, "Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aittir, Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen 'hazımsız güruh' sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldınlar düzenlemeye devam etmektedir. Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir" diye konuştu.

"Bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız"
AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Başkan Mumcu, "Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye'nin Büyük Lideri'nin açtığı yolda devamı eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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