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Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi

DHA

Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi


Selçuk BAŞAR/YOMRA(Trabzon),(DHA)TRABZON´un Yomra ilçesinde Reyhan Sönmez´in (72) hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez (82) de yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Özdil Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Reyhan-Kaptan Sönmez çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Reyhan Sönmez 19 Ocak'ta hayatını kaybetti. Reyhan Sönmez ilçede toprağa verilirken, eşi Kaptan Sönmez de bugün tedavi gördüğü aynı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kaptan Sönmez, 5 gün önce ilçede toprağa verilen eşinin yanına defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Selçuk BAŞAR
2022-01-24 13:43:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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