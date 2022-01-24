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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da dolandırıcılık metodları "Pes" dedirtti

İHA

Trabzon'da dolandırıcılık metodları "Pes" dedirtti

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 yılda gerçekleşen 126 dolandırıcılık olayının 112’sinin failleri yakalandı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda 2019 yılında kurulum çalışmaları başlayan, 2020 yılının Ocak ayında tam kapasite ile çalışmaya başlayan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılında gerçekleşen 35 dolandırıcılık olayının 29’unda fail veya failler tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. 2021 yılı içerisinde ise meydana gelen 91 olayın 83’ünde olayın fail veya failleri tespit edilirken, failleri belirlenemeyen dolandırıcılık olaylarının tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Dolandırıcıların başvurduğu usul ve tekniklere nasıl karşı konulacağına dair bilgilendirme mesajları ile vatandaşları uyaran jandarma ekipleri son teknoloji ile donanım ve yazılımlarla mücadelesini sürdürüyor. Yeni metodlar geliştirerek vatandaşları dolandırmaya devam edilirken, Trabzon’da 2021 yılı içerisinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarından örnekleri şu şekilde:

İnternet üzerinden banka linkini açtı, bin 100 TL’si gitti
Şalpazarı ilçesinde bir vatandaş kredi için internet üzerinden bir banka reklam linkini açarak kimlik bilgilerini girmiş aynı gün içerisinde adını bilmediği dolandırıcı telefondan kendisine ulaşarak kredisinin onaylanması için kendisine ait hesabına bin 100 TL para yatırdığı taktirde kredisinin kendisine teslim edileceğini söylemeleri üzerine şahıs parayı yatırarak, dolandırıldı.

“Çekiliş linki göndereceğim oradan bin TL kazanacaksın”
Akçaabat ilçesinde ise bir vatandaşı sosyal medya hesabından üniversite arkadaşının profilini ele geçiren dolandırıcılar tarafından, 'Teknoloji dükkanımda çalışıyorum yardım çekiliş linki göndereceğim Oradan bin TL kazanacaksın.' diyerek mesaj attığı, banka kart bilgilerini ve telefon numarasını verdiği, hesabından 360 TL çekim yapıldığı, sosyal medya hesabından yazan şahsın parayı göndermek için başka bir hesap bilgisi istemesi üzerine arkadaşının hesap bilgilerini verdiği daha sonra arkadaşının hesabından bin 900 TL paranın çekilmesi sonucu dolandırıldı.

Otomobili için lastik almak isterken dolandırıldı
Of ilçesinde de bir vatandaş ikinci el satış yapan bir sosyal medya uygulaması üzerinden oto lastiği almak istedi. İlanda gördüğü 2 adet oto lastiği için 2 bin 400 TL’ye anlaştı. Şahsın bildirdiği hesaba parayı yatıran vatandaş, ürünlerin kargolanmaması üzerine şahısla irtibata geçmeye çalışması üzerine şahsa ulaşılamadı.

İstanbul’a gitmek için internet üzerinden araba kiralamak istedi
Maçka ilçesindeki Akarsu mahallesinde bir vatandaş, İstanbul’a gitmek için internet üzerinden bulduğu sahte araç kiralama sitesinde bulunan iletişim numarası ile görüştü. Araç kiralama bedeli olan 2 bin 400 TL parayı görüştüğü şahsın belirttiği hesap numarasına gönderen vatandaş, aracı istediğinde şahıslara ulaşamadı.

“Kendini MİT personeli olarak tanıttı, binlerce TL dolandırdı”
Sürmene ilçesinde ise bir vatandaş, tanımadığı erkek bir şahıs tarafından telefon ile aranarak kendisini ‘MİT personeli’ olarak tanıttı. Adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını, terör örgütüne yardım yataklık yaptığını, evinde olan para ve altın ziynet eşyalarının terör örgütünde ele geçirilenlerle benzerlik gösterdiğini ve kontrol için kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine vatandaş ev adresine gelen kimliği bilinmeyen erkek şahsa 105 bin TL, bin 500 Euro, 2 bin 200 Dolar, 34 adet burma altın bilezik, 1 bir adet altın zincir kolye, 13 adet tam Cumhuriyet altını ve 4 adet altın yüzüğü poşet içerisinde elden verdi. Bankadaki hesabında bulunan yaklaşık 110 bin TL parasını 3 ayrı hesaba gönderen vatandaş bu şekilde dolandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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