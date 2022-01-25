Trabzonspor taraftarı şampiyonluk yaklaştıkça kendinden geçiyor Galatasaray maçında son dakikada gelen galibiyet sosyal medyaya bu sevinç gösterileri ile yansıdı

Süper Lig’de liderliğini koruyan Trabzonspor’da, geçen 23 haftada oynanan karşılaşmalarda atılan her gol sonrası bordomavili taraftarlar kendinden geçiyor. Kimi taraftarın çığlık atarak, kimi taraftarın ise yanındaki arkadaşına sarılarak sevinç yaşadığı o anlar izleyenleri güldürüyor.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon başarılı grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, liderliğini koruyor. 23 haftada sergilediği performansla rakipleri ile puan farkını açmaya devam eden bordomavili takımın taraftarının da yüzleri gülüyor. Ezeli rakiplerini geçerek şampiyonluğa adım adım yaklaşan Karadeniz ekibinin attığı her golde taraftarlar kendinden geçiyor. Her karşılaşmanın ardından sokağa dökülerek, galibiyeti horon ve kolbastı oynayarak kutlayan taraftarların o anları eğlenceli görüntülere sahne oluyor. Trabzonspor’un kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda statta tam kapasite ile takımlarına destek veren bordomavili taraftarlar deplasmanda oynanan maçlarda ise kendinden geçiyor. Kimi taraftarın evinde, kimi taraftarın ise çay ocaklarında izlediği karşılaşmalarda yenilen her gol duygusal anlara sahne olurken, atılan her gol sonrası ise sevinç gösterileri yaşanıyor.

Özellikle derbi maçlarını büyük bir heyecan ile takip eden bordomavili taraftarlar takımlarının hücum atağına geçmesiyle yerlerinden kalkıyor. Atılan gollerle birlikte evin içerisinde birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaşan taraftarların o anları izleyenleri güldürüyor. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde büyük bir sevince boğulan bordomavili taraftarların o anları sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılıyor.

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