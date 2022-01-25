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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lider, Trabzonspor geri dönüşleri ile dikkat çekiyor

İHA

Lider, Trabzonspor geri dönüşleri ile dikkat çekiyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde mücadeleci kimliği ile ön plana çıkarken, birçok geri dönüşe de imza attı. Bordomavililer, Avcı yönetiminde yenik durumda olduğu 13 maçtan puan çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında 10 yenik duruma düşmesine rağmen Bakasetas ve Visca'nın attığı gollerle sahadan 21 galibiyetle ayrılan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Avcı yönetiminde 13 maçta geri dönüşe imza atarak mağlup durumda olduğu maçlardan puanlar çıkardı.
Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Alanyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Altay, Sivasspor ve son olarak da yine Galatasaray karşısında imza attı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı geri dönüşler
10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (21), Antalyaspor (11), Beşiktaş (21), Kayserispor (11) ve Göztepe (11) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bordomavililer bu sezon ise Galatasaray'a karşı iki maçta da geri dönüşe imza attı. (22 ve 21) Karadeniz ekibi, Alanyaspor (11), Fenerbahçe (31), Çaykur Rizespor (21), Altay (21), Sivasspor (11) ve Giresunspor (11) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Geçen sezona 18 puan fark attı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 23. hafta itibarıyla 39 puanla 4. sırada yer alıyordu. Karadeniz ekibi bu sezon ise 23. hafta itibarıyla 54 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 15 puanlık fark attı ve liderlik koltuğunda yer aldı.

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