Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor'un, Bursaspor'dan prensip anlaşmasına vardığı Batuhan Kör ve Kerem Şen'i, Trabzon'a getirdi.
Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ve Kerem Şen'i sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi. Bordomavili kulübün yetkilileri tarafından karşılanan iki oyuncu kendilerini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti.
Batuhan ve Kerem'in sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.