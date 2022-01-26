Trabzonspor'dan 3 transfer

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen genç oyuncular Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i transfer etti.

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 3 genç futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağlanan Bursaspor'a taksitli şekilde 29 milyon TL bonservis ve şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacak. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-26 22:01:59



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