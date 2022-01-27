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Trabzonspor, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

İHA

Trabzonspor, Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncular Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncular Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bordomavili kulüp, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in transfer detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamalar şöyle:
"Profesyonel futbolcu Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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