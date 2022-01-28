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Onlar Tersanenin Sultanları KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Gemi İnşaatı Programı’nda öğrenim gören 4 kız öğrenci eğitim aldıkları tersanede kaynakçı ustalarına adeta taş çıkartıyor Kaynak, oksijen kesme, zımpara ve taşlama işini başarı ile gerçekleştiren kız öğrenciler yetenekleri ile dikkat çekiyor

İHA

Onlar Tersanenin Sultanları KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Gemi İnşaatı Programı’nda öğrenim gören 4 kız öğrenci eğitim aldıkları tersanede kaynakçı ustalarına adeta taş çıkartıyor Kaynak, oksijen kesme, zımpara ve taşlama işini başarı ile gerçekleştiren kız öğrenciler yetenekleri ile dikkat çekiyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Gemi İnşaatı Programı’nda öğrenim gören 4 kız öğrenci eğitim aldıkları Sürmene Tersanesi'nde kaynakçı ustalarına adeta taş çıkartıyor.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Gemi İnşaatı Programı’nda teorik bilginin pratik bilgiye dökülmesi için ‘KTÜ 61 Feet’ isimli proje başlatıldı. Proje kapsamında üniversite tarafından 11.95 metrelik servis motoru ve 19.95 metre boyunda yat inşa etmeye karar verildi. 2. sınıf öğrencilerinin hem staj yapma hem de pratik bilgi sahibi olmaları amacıyla bir ekip oluşturmaya karar veren üniversite, 9 kişilik ekibe erkek öğrencilerin katılacağını düşündü. Gönüllü öğrencilerin de başvurduğu projeye 2. sınıf öğrencilerinden Gözde Coşkun, Kübra Üzel, Rabia Yaşar ve Hatice Genç de katılmak isteyince akademisyenler şaşırdı.
Kız öğrencilerin bu talebi karşısında şaşıran akademisyenler, 30 öğrenciyi 3 gruba ayırdı. Ağır sanayi sektörüne bu proje ile giriş yapan 4 üniversite öğrencisi yaptıkları kaynak ile herkesi şaşırttı. Kaynak, oksijen kesme, zımpara ve taşlama işini başarı ile gerçekleştiren kız öğrenciler ustalara adeta taş çıkarttı. Kısa sürede kendilerini geliştirerek, yıllardır Sürmene Tersanesinde çalışan kaynak ustalarını bile şaşırtan kaynak işçiliği yapan kız öğrenciler 'Tersanenin Sultanları' olarak isimlendiriliyor.

“Proje duyulunca herkes yer almak istedi”
Kız öğrencilerin yetenekleri ile öne çıktıklarını belirten KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mehmet Soytürk, "Projeye biz bundan 23 ay önce bir şirketle başladık. Burada amacımız ilk başta okulun en iyi öğrencilerini seçmekti. En isteklilerini seçeriz diye bir düşüncemiz vardı ama proje Gemi İnşaatı Bölümünde duyulunca herkes bizde bu projede yer almak istediğini belirtti. Bizde dönüşümlü olarak zorunlu staj kapsamında bütün Gemi İnşaat Bölümü öğrencilerini buraya dahil ettik. İnşallah buradaki öğrencilerimiz alanlarında bir yerlere gelecekler diye düşünüyoruz. Hem burada tersane içerisinde olmamız, böyle projelerle fırsat bulup kendilerini geliştirmeleriyle birlikte iş bulma da kolaylık sağlanmış olacak" dedi.

“Kızların daha verimli daha özverili ve becerikli olduğunu gördük”
Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Gemi İnşaat Programı Öğretim Görevlisi Dr. Orhan Nazım Aksu, "Yıllardan gelen bir sıkıntı vardı. Teorik bilgiyi pratik bilgiye dökemiyorduk. Sağ olsunlar bazı sanayicilerle görüşmelerimiz oldu ve bizlere yardımcı oldular. Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında öğrencilere verdiğimiz teorik bilgiyi pratik bilgiye nasıl dökebiliriz diye netice almaya çalıştık. Onlarda bize yardımcı oldular. Bizlerde bölgenin hangi tür gemiye ihtiyacı var şeklinde bir araştırmaya girdik. 11.95 boyutunda servis motoru yapmaya karar verdik. Biz bu işe girerken 9 kişilik ekipte hep erkek düşünmüştük. Fakat kızlardan talep gelince ilk önce bende şaşırdım. Sonra dedim ki tamam yarı yarıya bölelim ve geldiğimiz noktada kızların daha verimli daha özverili ve becerikli olduğunu gördük. Bu da bizi sevindirdi. Gemi İnşaatı ağır bir sanayi uzaktan bakıldığında bayanların çalışamayacağı bir sektör olarak duruyor. Bu algıyı da bu projeyle birlikte ortadan kaldırmış olacağız. Biz bu işin içerisine eğitim programları kattık. Bizi ofise almayın biz sahada olalım istiyorlar. Kaynak yaparken bakıyorum ve erkeklerden daha düzgün yaptıklarını görüyorum” diye konuştu.

Kübra Üzel: "Bu işi kadınların da yapabileceğini göstermek istedik"
Gemi İnşaat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kübra Üzel, "Gemiye merakımdan dolayı burayı tercih ettim. Ağır sanayi olduğu için genellikle erkekler ön planda olur. Yeni Türkiye şartlarında olduğumuz için bazı düşünceleri kırmak adına bayanlarında bu mesleğe yönelebilmelerini göstermek içinde buradayız. Kadınerkek diye bir şey yok aslında bunu sadece erkeklerin değil kadınlarında yapabileceğini göstermek önemli. Okulumuz bize böyle bir fırsat sundu ve projemizi gerçekleştirmek istiyoruz. Okul da önümüzü açtı ve bizde kendimizi gösterme adına buradayız” ifadelerini kullandı.
İlk defa ağır sanayi işine girdiğini dile getiren Kübra Üzel, "Daha öncesinde hiçbir tecrübem yok. İlk defa ağır sanayi işine giriyorum. Gemilere olan merakım vardı o yüzden bu okuldayım zaten, çokta keyif alıyorum. Elimin hamuru sadece makyaj, oje değil. Doktorlukta olabilirdi, hemşirelikte olabilirdi ama gerçekten içimizden gelerek sanayi sektörüne yöneldik. İleriki yaşamamızda severek yapabileceğimiz bir iş bu” şeklinde konuştu.

Rabia Yaşar: "Eldiven bir kadının eline çok yakışır"
Gemi İnşaat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rabia Yaşar ise Kocaeli’den üniversite için Trabzon’a geldiğini kaydederek, “Günümüz ağır sanayide kadınları görmek oldukça zor. Kadınlar olarak daha iyi yerlere gelmek ve gücümüzü gösterme adına ağır bölüm seçmek istedim. Yapabileceğimizi göstermek istedim ve bu bölümü seçtim. Makyaj ve oje kadar eldivende bence bir kadının eline yakışıyor. Böylede her yere çıkarız. İlk defa elimize kaynak aldık ama hocalarımın desteğiyle çok iyi yaptığımızı düşünüyorum” dedi.
Gemi İnşaat Bölümü öğrencilerinden Olcan Saraç ise "Kızları da ağır sanayide görmek çok güzel. Görüldüğü gibi kaynak yapıyorlar, malzeme kesiyorlar ve her işte de bize yardımcı oluyorlar. Bizde gayet memnunuz” ifadelerini kullandı.

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