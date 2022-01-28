Arsin OSB’de mesleki eğitimde iş birliği çalışmalarının ilk adımı atıldı

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın iş birliğinde gerçekleştirilen, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi kapsamında OSB’lerde Mesleki Eğitim İrtibat Bürolarının faaliyete girmesinin ardından Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına başladı.

İlk olarak Mesleki eğitim merkezi programının yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda katılımcılara, Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Çerçeve Öğretim Programı ve programın başvuru aşamaları anlatıldı.

Toplantıya, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Küçükarslan, Ali Baştürk, Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı, OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Savaş Levent Eroğlu, Müdür Yardımcısı Sena Demirbaş, Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Hacıosmanoğlu, bölge sanayicileri ve bölge çalışanları katıldı.

Toplantıda konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, “Mesleki eğitimde, eğitimüretimistihdam döngüsünün önemine değinerek; sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünü yetiştirmek ve meslek liseleri ile firmaların bağlarının güçlendirilmesi adına, mesleki eğitim programı hem işletmelere hem de çalışanlara fayda sağlayacaktır” dedi.

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